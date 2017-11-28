بالفيديو.. عرض الشكل النهائي المتوقع لرولز رويس كولينان 2019

لندن(صدى):

على مدار السنوات الماضية، ظهرت كولينان أول SUV لرولز رويس عديداً من المرات، ومع اقترابنا من موعد تدشينها فيمكننا الآن رؤية شكلها التوقعي النهائي.

تأتي هذه التصاميم الرقمية من الفنان جان بيزيرت، وقد عمل عليها لعدة أيام متواصلة بناءً على الصور التجسسية وأشكال سيارات رولز رويس وكذلك الأخبار المتاحة عن تفاصيل كولينان.

شكلها يبدو مهيباً بلا شك، تماماً كما هو متوقع من أي سيارة رولز رويس، حيث لديها شبك أمامي أعلاه يقع تمثال روح النشوة، والمصابيح النحيلة وفتحات التهوية السفلية وغطاء المحرك المنبعج.

بالطبع هنالك كثير من التشابهات بين تصميم كولينان وفانتوم، وذلك يعود إلى كونها تستند على “معمارية الفخامة” المنصة نفسها التي أتت بها فانتوم الجيل الثامن.

بالنسبة للمحرك سيكون هو نفسه المقدّم مع فانتوم VIII أي سعة 6.75 لتر 12 سلندر قوة 563 حصان و900 نيوتن.متر من عزم الدوران بتسارع من 0-60 ميل (96.5 كيلومتر) خلال 5.5 ثانية حسب التوقعات.

وأخيرا فالمقصورة حسب صور تجسسية سابقة سيكون شكلها متقارباً مع فانتوم الجديدة كذلك، لكن مع تميّزها بلمسات خاصة للتفرقة بينها وبين أسطورة فخامة السيدان.