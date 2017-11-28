التكلفة الحقيقية لخاتم خطوبة ميجان ماركل على الأمير هاري

لندن(صدى):

صمَم الأمير البريطاني هاري بنفسه، خاتم خطبته على الممثلة الأمريكية ميجان ماركل، بواسطة الشركة المختصة بصنع المجوهرات والميداليات الملكية للعائلة الحاكمة البريطانية.

وبحسب ” سكاي نيوز ” ، فإن ماسة الخاتم مستخرجة من بتسوانا، أما الحجرين الصغيران فهما من مجموعة مجوهرات خاصة بأمه الأميرة الراحلة ديانا.

و يماثل هذا الخاتم في الشكل تمامًا خاتم ” ريفيرا 18ct ” ، إذ تبلغ تكلفة خاتم الخطوبة 50 ألف جنيه إسترليني.

وأعلن الأمير تشارلز عن خطبة انبه هاري على الممثلة الأمريكية الشابة أمس الإثنين، ومن المرتقب أن يتم الزواج في عام 2018.