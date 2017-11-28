التكلفة الحقيقية لخاتم خطوبة ميجان ماركل على الأمير هاري
صمَم الأمير البريطاني هاري بنفسه، خاتم خطبته على الممثلة الأمريكية ميجان ماركل، بواسطة الشركة المختصة بصنع المجوهرات والميداليات الملكية للعائلة الحاكمة البريطانية.
وبحسب ” سكاي نيوز ” ، فإن ماسة الخاتم مستخرجة من بتسوانا، أما الحجرين الصغيران فهما من مجموعة مجوهرات خاصة بأمه الأميرة الراحلة ديانا.
و يماثل هذا الخاتم في الشكل تمامًا خاتم ” ريفيرا 18ct ” ، إذ تبلغ تكلفة خاتم الخطوبة 50 ألف جنيه إسترليني.
وأعلن الأمير تشارلز عن خطبة انبه هاري على الممثلة الأمريكية الشابة أمس الإثنين، ومن المرتقب أن يتم الزواج في عام 2018.
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