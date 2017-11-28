السجن لفتاة عجزت عن رد المهر.. و ” تراحم ” تحتوي معاناتها

حسن الجعفري(صدى):

دخلت فتاة تدعى ” ذكرى ” إلى السجن، بسبب عدم قدرتها على إعادة المهر إلى زوجها بعدما خلعته، وتم توقيفها بمؤسسة دار الفتيات بمدينة أبها على ذمة مالية صادر بها قرار شرعي نهائي لصالح الزوج لتحصل على الطلاق في المقابل.

وبدأت لجنة ” تراحم ” المسؤولة عن رعاية السجناء أسرهم بمنطقة جازان، تحركاتها لتقديم المساعدات اللازمة للإفراج عنها، واحتواء معاناتها.

وقرر رئيس اللجنة علي بن موسى زعلة، أن يساهم في حل أزمة الفتاة، من خلال التواصل مع فاعلي الخير ومشايخ القبائل، لتسديد المديونية، حتى يتم إطلاق سراحها وتعود إلى عائلتها بمحافظة ” صبيا ” .