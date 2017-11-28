السجن لفتاة عجزت عن رد المهر.. و ” تراحم ” تحتوي معاناتها
دخلت فتاة تدعى ” ذكرى ” إلى السجن، بسبب عدم قدرتها على إعادة المهر إلى زوجها بعدما خلعته، وتم توقيفها بمؤسسة دار الفتيات بمدينة أبها على ذمة مالية صادر بها قرار شرعي نهائي لصالح الزوج لتحصل على الطلاق في المقابل.
وبدأت لجنة ” تراحم ” المسؤولة عن رعاية السجناء أسرهم بمنطقة جازان، تحركاتها لتقديم المساعدات اللازمة للإفراج عنها، واحتواء معاناتها.
وقرر رئيس اللجنة علي بن موسى زعلة، أن يساهم في حل أزمة الفتاة، من خلال التواصل مع فاعلي الخير ومشايخ القبائل، لتسديد المديونية، حتى يتم إطلاق سراحها وتعود إلى عائلتها بمحافظة ” صبيا ” .
عذآب الرحيل[ عدد التعليقات: 1815 ] نشر منذ 47 دقيقة
الله المستعان
ذكرى مثلها كثير بنات منسيات
معسرات في سجون ابا زعبل
💄ام محمد👍🏻💄[ عدد التعليقات: 6103 ] نشر منذ 28 دقيقة
صدق ماهو رجال ما تنلام يوم تخلعه ولكن أهل الخير مايقصرون معها ان شاء الله وعندنا بالعرف المرأة ما تنسجن بسبب دين وان شاءالله كلها شهور وتنفرج همومها طيب وين اَهلها ابوها وإخوانها اتوقع اللي أخذ المهر هو الاب والله العالم وهو مجبور انه يسدد عن بنته لكن رحمة الله أوسع
آلمآسة آلزرقاء[ عدد التعليقات: 94 ] نشر منذ 27 دقيقة
الله يفرجها عليها