بالصور.. افتتاح مشروع الكورنيش الشمالي لجدة.. غدًا
بدأ سمو محافظ جدة الأمير مشعل بن ماجد وأمين المحافظة الدكتور هاني أبو راس، منذ قليل، جولة تفقدية لمشروع الكورنيش الشمالي، جاءت في مقدمتها تفقد غرفة التحكم والسيطرة.
وتأتي هذه الجولة استكمالًا لعدة جولات سابقة؛ للوقوف على آخر أعمال المشروع والتأكد من استكمال كافة الأعمال به قبل الافتتاح.
يُذكر أنه سيتم افتتاح مشروع تطوير الكورنيش الشمالي لمحافظة جدة لمرحلتيه الرابعة والخامسة، غدًا الأربعاء، على مساحة تتجاوز 720 ألف م2 وبطول يزيد عن 4 كيلو مترات وتكلفة إجمالية تبلغ 800 مليون ريال، ضمن مشاريع تطوير الواجهة البحرية بجدة.
💄ام محمد👍🏻💄[ عدد التعليقات: 6103 ] نشر منذ 35 دقيقة
يا ليت يحطون قوانين لحماية الأماكن العامة من رمي النفايات و اتلاف المرفقات وتكسيرها لانه بعض المرافق ما تمت شهرين الا هي متلفة والسبب همجية الناس وعدم وجود عقاب لهم
رحال العمر[ عدد التعليقات: 29 ] نشر منذ 12 دقيقة
إذا لم تركب كاميرات في كل الزوايا والأركان فحدها بالكثير شهر وهي خربانة ، شعب أغلبة فوضوي ما ينفع معاه إلا الحزم والضرب بيد من حديد ، تخيل حمامات الكورنيش الجديد أكرمكم الله تقفل بطوب وحجار كبار خلف الباب، شي مضحك مبكي .حتى الزرافيل حقت الباب كسرونها ، عجايب غرايب!!!!!!