بالصور.. افتتاح مشروع الكورنيش الشمالي لجدة.. غدًا

نايف السالم(صدى):

بدأ سمو محافظ جدة الأمير مشعل بن ماجد وأمين المحافظة الدكتور هاني أبو راس، منذ قليل، جولة تفقدية لمشروع الكورنيش الشمالي، جاءت في مقدمتها تفقد غرفة التحكم والسيطرة.

وتأتي هذه الجولة استكمالًا لعدة جولات سابقة؛ للوقوف على آخر أعمال المشروع والتأكد من استكمال كافة الأعمال به قبل الافتتاح.

يُذكر أنه سيتم افتتاح مشروع تطوير الكورنيش الشمالي لمحافظة جدة لمرحلتيه الرابعة والخامسة، غدًا الأربعاء، على مساحة تتجاوز 720 ألف م2 وبطول يزيد عن 4 كيلو مترات وتكلفة إجمالية تبلغ 800 مليون ريال، ضمن مشاريع تطوير الواجهة البحرية بجدة.