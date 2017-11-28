” التجارة ” : ضبط 259 مخالفة وحجز 177 منتج في مختلف المناطق

عادل الحربي(صدى):

قامت وزارة التجارة والاستثمار، بالتعاون مع الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، والمركز السعودي، لكفاءة الطاقة، بعدة جولات رقابية لمعاينة مجموعة من منافذ بيع الإطارات بمختلف مناطق المملكة، للتحقق من الالتزام بالمواصفات والمقاييس السعودية المعتمدة في مجال كفاءة الطاقة.

شملت الجولات الرقابية 9 مدن رئيسية بالمملكة، تم خلالها زيارة 3687 منشأة، ونتج عنها ضبط 259 مخالفة، وحجز 177 منتجاً، وتضمنت المخالفات ما بين عدم وجود البطاقة على دعسة الإطار أو وجودها تالفة، إضافة إلى اختلاف تصميم البطاقة حسب المنصوص عليه بالمواصفة، إلى جانب وجود معلومات خاطئة على البطاقة أو وجودها بالمكان الخاطئ.

يذكر أن هذه الجولات ضمن الجهود التي تبذلها عدة جهات حكومية تعمل كمنظومة واحدة، ضمن البرنامج السعودي لكفاءة الطاقة الذي اهتم بإيجاد آلية عمل تضمن الرقابة والالتزام بالمواصفات المحددة للمبادرات التي أطلقها البرنامج؛ بهدف ترشيد ورفع كفاءة استهلاك الطاقة.