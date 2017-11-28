الذهب يتراجع مع متابعة المستثمرين لتصريحات مسؤولي الاحتياطى الفيدرالي

واشنطن(صدى):

تراجع أسعار الذهب اليوم لكنه لم يختلف كثيرا عما سجل في الجلسة السابقة، وذلك مع متابعة المستثمرين لتصريحات عد من مسؤولي الإحتياطى الفيدرالي لمعرفة مستقبل الفائدة الأمريكية.

وقد أنخفضت العقود الأجلة للذهب بنسبة 0.1% عند 1297.2 دولار للأوقية,كذلك تراجع سعر التسليم الفوري للذهب بنسبة 0.1% ليصل إلى 1293.06 دولار للأوقية.

كما سيواصل المستثمرون متابعة جلسة المرشح ” جيروم باول ” المرشح المحتمل لرئاسة الإحتياطى الفيدرالي الأمريكي، فقد أشار في تصريحات من قبل برفع قيمة الفائدة.