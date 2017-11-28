العواد يكشف الهدف من ممارسات إيران في المنطقة

طلال الغامدي(صدى):

أشار الدكتور عواد العواد، وزير الثقافة والإعلام، اليوم الثلاثاء، إلى أنه يجب علينا أن نكون متَحدين لإيقاف محاولات بعض وسائل الإعلام التي تدعو للكراهية والتطرف وتدعم الإرهاب.

وصرح ” العواد ” خلال كلمته باجتماع المكتب التنفيذي لمجلس وزراء الإعلام العرب في القاهرة، بأن أدلجة الدين الإسلامي انتقلت من الأفراد إلى الدول ويأتي على رأسها إيران، مؤكدًا أن النظام الإيراني هو الداعم الأول والمؤسس والأب الروحي لـ الإرهاب.

وأكد وزير الثقافة، أن النظام الإيراني نقل العمل الإرهابي من عمل فردي وطوره إلى أن أصبح عمل مؤسسي مدعومًا عسكريًا وماليًا وإعلامية، لافتًا إلى أن الهدف من الممارسات الإيرانية في المنطقة هي وجود سلطة سياسية على الدول العربية.