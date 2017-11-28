أمين الطائف يتفقد سير العمل بالمشروعات البلدية ويقف على أعمال الإصحاح البيئي

عبدالعزيز القثامي(صدى):

قام أمين الطائف المهندس محمد بن هميل آل هميل بجولة تفقدية على المشروعات البلدية الجاري تنفيذها، واطلع على سير العمل فيها ، والتقى مقاولي المشروعات التطويرية , ووجه بسرعة الإنجاز حتى يستفيد المواطن من عطاءات التنمية.

وجرى خلال الجولة الوقوف على أعمال النظافة والإصحاح البيئي في عدد من المواقع، علاوة على الاطلاع على المشاريع المنجزة لتوسعة بعض الشوارع والتقاطعات بهدف دعم انسيابية الحركة المرورية , واحتواء الاختناقات في المواقع التي حصرتها الأمانة خلال الفترة الماضية.

يذكر أن الجولة التنفيذية شملت أكثر من 15 موقعاً بأنحاء المدينة والضواحي ومنها الحوية، والقلت، وسوق المواشي، وتقاطع مستشفى الأمير منصور، والحلقة، والجوهرة، والعقيق، والشهداء الشمالية والجنوبية.