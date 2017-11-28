” المالية ” تعيد فتح الطرح الرابع من برنامج صكوك المملكة المحلية بالريال

عادل الحربي(صدى):

أعلنت وزارة المالية الانتهاء من استقبال طلبات المستثمرين الإضافية على إصدارها المحلي عبر إعادة فتح طرحها الرابع (السابق10-2017) الذي تم في أكتوبر للعام الجاري تحت برنامج صكوك حكومة المملكة بالريال السعودي، حيث بلغ المجموع الكلي لطلبات الاكتتاب الجديدة في هذه الصكوك تقريباً 19.8 مليار ريال سعودي.

يذكر أن حجم إعادة فتح الإصدار تم تحديده بمبلغ إجمالي قدره 6.68 مليار ريال سعودي و بنسبة تغطية بلغت 296 % ليصبح حجم إصدار10-2017 الكلي 16.68 مليار ريال سعودي ‏.

وأوضحت الوزارة أن الإصدارات الإضافية قُسِّمت إلى ثلاث شرائح كالتالي: الشريحة الأولى، تبلغ1.050مليار ريال سعودي لصكوك تُستحق في العام 2022 م.

وتبلغ الشريحة الثانية، 3.530 مليار ريال سعودي لصكوك تُستحق في العام 2024 م, فيما تبلغ الشريحة الثالثة، 2.100 مليار ريال سعودي تُستحق في العام 2027 م.