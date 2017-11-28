هبوط أسعار النفط في التعاملات الآسيوية

أوستن(صدى):

هبطت أسعار النفط في التعاملات الآسيوية، صباح اليوم الثلاثاء، وسط حالة من الضبابية بشأن التمديد المحتمل لإتفاق خفض الإنتاج الذي تقوده أوبك وتوقعات بزيادة الإمدادات بعد استئناف عمل خط أنابيب كيستون.

وانخفض خام القياس العالمي مزيج برنت في العقود الآجلة 17 سنتا إلى 63.67 دولار للبرميل من سعر التسوية السابق , كما نزل خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي في العقود الآجلة 33 سنتا ما يعادل 0.6%، إلى 57.78 دولار للبرميل بعدما هبط 1.4% في الجلسة السابقة.

وحقق الخام الأمريكي 59.5 دولار للبرميل كأعلى مستوى منذ منتصف عام 2015 , بفعل توقف عمل خط أنابيب كيستون الواصل بين كندا والولايات المتحدة.

وتعرضت أسواق النفط لضغوط من حالة الضبابية بشأن عزم روسيا الانضمام إلى منتجي النفط الكبار الآخرين في تمديد خفض إمدادات الخام بعد مارس القادم.

وسيجتمع أعضاء منظمة البلدان المصدرة للبترول أوبك مع منتجين آخرين 30 نوفمبر القادم لمناقشة إمكانية استمرار التخفيضات بعد اتفاق يناير حول خفض الإمدادات بمقدار 1.8 مليون برميل يوميا.