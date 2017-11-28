وزير الشؤون الإسلامية يفتتح المبنى الجديد للملحقية الدينية بماليزيا

طلال الغامدي(صدى):

افتتح وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيـخ صـالح بن عـبـدالـعـزيز بـن مـحمـد آل الشيخ اليوم، المبنى الجديد للملحقية الدينية التابعة لسفارة المملكة العربية السعودية في ماليزيا.

وكان في استقبال معاليه الملحق الديني بسفارة المملكة في ماليزيا عبدالرحمن بن محمد الهرفي وعدد من منسوبي الملحقية.

وتجول معاليه على أقسام الملحقية ، مطلعا على آلية سير العمل والخدمات التي تضطلع بها الملحقية.

وأعرب الهرفي عن شكره لمعالي وزير الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والارشاد على الدعم والاهتمام الذي تجده الملحقية الدينية ، ومتابعته الدائمة وحرصه على أن تظهر مكاتب الوزارة في الداخل والخارج في أحسن صورة.

حضر الافتتاح فضيلة إمام وخطيب المسجد الحرام الشيخ الدكتور صالح بن محمد بن إبراهيم بن طالب، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى ماليزيا محمود حسين سعيد قطان، ووكيل الوزارة للشؤون الإسلامية عبدالرحمن بن غنام الغنام،وعدد من موظفي ومنسوبي السفارة والملحقية الدينية، ومن المشاركين في المؤتمر الدولي الأول لمسلمي آسيان الذي اختتم أعماله أمس.

يذكر أن الملحقية الدينية التابعة لسفارة المملكة العربية السعودية في كوالالمبور قد تأسست منذ أكثر من ثلاثين عاما وتشرف على عدة دول منها ماليزيا الصين تايوان سنغافورة وبروناي ولها نشاطات عدة تعنى بالمسلمين في هذه الدول منها الإشراف على برنامج ضيوف خادم الحرمين الشريفين للحج والعمرة وتوزبع المصاحف والتمور ومياه زمزم وإقامة مشروع إفطار صائم وغيرها من البرامج الخيرية.