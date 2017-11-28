كوريا الشمالية تثير القلق حول إطلاقها صاروخا جديدا

بيونج يانج(صدى):

قالت وسائل إعلام كورية جنوبية، اليوم الثلاثاء، أن إشارات لاسلكية وأنشطة رادارية تم رصدها في قاعدة كورية شمالية للصواريخ. مما أثار المخاوف من استعداد ” بيونغ يانغ ” لعملية إطلاق صاروخ جديدة.

وأوضحت وكالة الأنباء الكورية الجنوبية (يونهاب)، إنه تم تشغيل رادار، يوم الاثنين، لتتبع مسارات الصواريخ في قاعدة كورية بالشمال غير محددة؛ بينما تم رصد تكثيفا لأنشطة الاتصالات، بحسب ما ذكره مصدر حكومي.

وأكد المصدر أنه “تم رصد تحركات نشيطة في قاعدة صواريخ كورية شمالية ” مضيفا أن ” إشارات مثل تلك التي سجلت الاثنين ترصد باستمرار” .

وأشار بأنه ” يجب مراقبة الوضع لفترة أطول لتحديد ما إذا كان الشمال يستعد لتجربة صاروخية أو لتدريباته الشتوية التي تبدأ الجمعة ” .

يذكر أن، كوريا الشمالية تثير قلق الأسرة الدولية جراء برنامجي ” الباليستي والنووي “، لكنها لم تجر أي اختبار منذ 15 سبتمبر الماضي ؛ مما يوحي بأن العقوبات الدولية المفروضة عليها بدأت تؤتي ثمارها..