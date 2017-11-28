بالفيديو.. نائب أمير مكة يبدأ جولته في ” قنفذه ” .. ويستمع لشكاوى الأهالي

نايف السالم(صدى):

بدأ الأمير عبد الله بن بندر، لليوم الثاني على التوالي، الوقوف ميدانياً على المشاريع المنجزة والمتعثرة قبل استعراضها، في محافظة ” قنفذه ” .

واستقبل الأمير ” بندر ” ، مسؤولي القطاعات الحكومية، وأهالي محافظة ” قنفذه ” ؛ ليستمع إليهم خلال جولته التفقديه.

وخلال جولته قام نائب أمير مكة بزيارة المعرض الدائم لـ ” كيف نكون قدوة ” .

يجدر الإشارة إلى أن الأمير عبد الله بند بندر وجه أمس بعدم تضمين برامج زيارته للمحافظات أي مظاهر احتفالية، أو مشاركات شعرية، وعدم وضع أو تثبيت أي لافتات ترحيبية على مداخل المحافظة.