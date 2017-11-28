بالفيديو.. نائب أمير مكة يبدأ جولته في ” قنفذه ” .. ويستمع لشكاوى الأهالي
بدأ الأمير عبد الله بن بندر، لليوم الثاني على التوالي، الوقوف ميدانياً على المشاريع المنجزة والمتعثرة قبل استعراضها، في محافظة ” قنفذه ” .
واستقبل الأمير ” بندر ” ، مسؤولي القطاعات الحكومية، وأهالي محافظة ” قنفذه ” ؛ ليستمع إليهم خلال جولته التفقديه.
وخلال جولته قام نائب أمير مكة بزيارة المعرض الدائم لـ ” كيف نكون قدوة ” .
يجدر الإشارة إلى أن الأمير عبد الله بند بندر وجه أمس بعدم تضمين برامج زيارته للمحافظات أي مظاهر احتفالية، أو مشاركات شعرية، وعدم وضع أو تثبيت أي لافتات ترحيبية على مداخل المحافظة.
#فيديو | نائب أمير مكة الأمير #عبدالله_بن_بندر يزور محافظة #القنفذة
..ويبدأ الوقوف ميدانياً على المشاريع المنجزة والمتعثرة قبل استعراضها .#جولات_عبدالله_بن_بندر pic.twitter.com/qfHqwEwqVf
— صحيفة البندر (@AlbndarNews) ٢٨ نوفمبر، ٢٠١٧
كجمغلو[ عدد التعليقات: 4203 ] نشر منذ 1 ساعة
بالتوفيق ان شاء الله