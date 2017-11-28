بالصور.. إغلاق 3 محلات وضبط مواد غذائية تالفة في ” بني مالك “

حسن الجعفري(صدى):

ضبطت إدارة الخدمات ببلدية محافظة الداير ” بني مالك ” بمنطقة جازان، مجموعة من المواد الغذائية منتهية الصلاحية، أثناء جولتها التفتيشية على المحال الصحية بالمدينة، مغلقة 3 محلات مخالفة.

وأسفرت الجولة التي أجريت صباح اليوم، عن إغلاق 3 محلات مخالفة، و مصادرة مواد غذائية منتهية الصلاحية تقدر ب40 علبة من العصائر والألبان و80 كيسًا من البطاطس المغلقة و12 قطعة من الكيك المغلف و3 صحون مكسرات وحلويات ومجموعة من الخضار تالفة.

وأكد رئيس بلدية الداير المهندس عبدالمجيد مذكور، أنه تم أخذ الإجراءات اللازمة بحق المحال المخالفة، وسيتم معاقبتهم حسب لائحة الغرامات والجزاءات البلدية، مؤكدًا حرصهم على سلامة المواطن.