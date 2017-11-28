فتح باب القبول بالكلية التقنية بحائل

علي العنزي(صدى):

أعلن فرع الكلية التقنية بالشنان بمنطقة حائل، عن فتح باب القبول في برنامج الدبلوم للفصل التدريبي الثاني لعام 1439/1438هـ بداية من يوم الأحد 1439/03/15 هـ، حيث يكون التسجيل متاحاً حتى 1439/03/26 هـ، من خلال بوابة القبول الموحد بالمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني.

قال وكيل التدريب بالكلية، المهندس خليل فهد الرواف، أن ” أعمال القبول بالكلية واستلام الملفات واستكمال الإجراءات للمرشحين ستبدأ بعد الفرز النهائي وإعلان المرشحين للقبول يوم الأحد 1439/04/01 وسيبدأ التدريب للفصل التدريبي الثاني يوم الأحد 1439/05/04 هـ “.

وأضاف الرواف ” بخصوص الترشيح والقبول ستصل رسائل نصية إلكترونية SMS على الجوال المسجل في الطلب لذلك ينبغي توخي الدقة أثناء تعبئة الطلب عبر الموقع ولن تقبل أوراق أي متدرب بدون التسجيل على الموقع “.

وأوضح بأن المفاضلة بين المتقدمين لبرنامج الدبلوم تتم بناء على معيار النسبة الموزونة والتي تساوي 60 % لدرجة الثانوية العامة و40 % لاختبار القدرات. كما أكد على ضرورة الاطلاع على شروط القبول والتسجيل، واختيار البرنامج المناسب والتاكد من صحة المعلومات أثناء تعبئة الطلب.