لص يقتحم شقة سيدة ليحصل على معاطف من الفراء

موسكو(صدى):

تمكن لص من الفرار بعد سرقة 200 معطف من الفراء، من شقة سيدة بمدينة كومسومولسك أون أمور، بشرقي روسيا، وتبلغ تكلفة المسروقات ما يصل إلى 650 ألف دولار.

ووجدت سلطات الأمن الروسية المعاطف فيما بعد، داخل مرأب يستخدمه رجل يبلغ 42 عاماً، ووفقاً لما قالته وكالة الأنباء الألمانية، فإن المُشتبه من المتوقع أن يكون قد اقتحم الشقة في المساء، عندما كانت صاحبة المنزل خارج المدينة، ونشر الباب ليحصل على المعاطف.

يذكر أن المُشتبه به إذا أدين في تهمة من قبل، يُحق للسلطان أن تواجهه بتهمة السرقة الكبرى، والتي يعاقب عليها القانون الروسي بالسجن لمدة قد تصل إلى 10 سنوات.