” الآسيوي ” يرفض استثناء الفيصلي والفتح لهذا السبب

نواف السالم(صدى):

رفض الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، طلب الاتحاد السعودي، باستثناء نادي الفتح بالدخول في المقعد المباشر، ودخول الفيصلي في الملحق، في دوري الأبطال، لاجتيازهم شروط الرخصة الآسيوية.

وأكد ” الآسيوي ” على وجود لائحة للبطولة يجدر الالتزام بها، والتي تتمثل في أن النصف الأول يحمل أندية دوري المُحترفين في البطولة، بينما لا يسمح بانضمام أي فريق من النصف الثاني، حتى في حال اجتيازه لشروط الرخصة.

وأشار الاتحاد الآسيوي، أنه سيعلن خلال الأسبوع المقبل عن الأندية التي ستشارك كأعضاء في البطولة، وهو ما يؤكد مشاركة الهلال والأهلي في نسخة دوري الأبطال ضمن املجموعات المُباشرة، بعد منع الاتحاد والرائد والنصر من الرخصة بسبب المعيار المالي.

يذكر أن الاتحاد الآسيوي، قد حدد السادس من ديسمبر المقبل، لإجراء قرعة دوري أبطال 2018، وتنتظر لجنة المسابقات في الاتحاد نتيجة القرعة، لتحددي موعد الجولات الأخيرة من الدوري السعودي للمُحترفين.