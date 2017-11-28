بالفيديو .. TAP تطلق أداة باللمس تحول سطح أي لوحة لمفاتيح وفأرة

أماني الغامدي(صدى):

أطلقت شركة Tap Systems منتجها الجديد الذي يحمل اسم TAP المخصص للمستخدمين الراغبين بالكتابة عبر تحريك الأصابع على الأسطح المختلفة دون الحاجة إلى وجود لوحة مفاتيح فعلية، ويأتي المنتج على شكل جهاز قابل للارتداء بيد واحدة مكون من خمس حلقات مترابطة للأصابع، والذي يعمل على تحويل أي سطح إلى لوحة مفاتيح وفأرة بشكل فعال،مما يسمح للمستخدم بالتصفح والتنقل من خلال استغلال أي سطح قابل للمس.

وتعمل الأداة، البالغ سعرها 130 دولار أمريكي، مع معظم الأجهزة العاملة بتقنية البلوتوث، بحيث يمكن الكتابة أثناء الرحلات أو في مترو الأنفاق أو تحت طاولة المؤتمرات وفي أي مكان يمكن لأصابع اليد الواحدة لمسه، وتمتلك الأداة علبة خاصة بها للشحن اللاسكي بحيث يمكن استعمالها لمدة 8 ساعات متواصلة قبل الحاجة إلى شحنها مرة أخرى، ويمكن أن تبقى في وضع السكون لمدة تصل إلى 30 يوماً.