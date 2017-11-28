إيران تكشف عن ميولها الإرهابية

طهران(صدى):

يزداد توتر العلاقة بين البلدين فرنسا وإيران يوما بعد يوم، وقد بلغت الأزمة ذروتها تحديدا عقب الرسالة التهديدية التي وجهتها إيران إلي أوروبا وفرنسا بالتحديد، فقد صرح حسين سلامي نائب قائد الحرس الثوري بلهجة عدائية أن إيران تعزم على أن تزيد مدى الصواريخ إلي أكثر من ألفي كيلو متر لتصل إلي أوروبا وتحديدا فرنسا مما جعل بعض الخبراء عقب هذا التهديد يتوقعون تفاقم الأزمة بين البلدين .

حيث عبر فابريس بالانش الباحث الزائر في معهد واشنطن بأن إيران بهذا التهديد أختارت الحرب بدل السلام ،رغبة منها لتخويف العالم من أسلحتها النووية.

يذكر أن الرئيس الفرنسي أعرب عن أماله أن تعدل إيران عن ميولها الإرهابية ،بينما أكد دبلوماسي فرنسي أن تصريحات إيران غير مسؤولة وإن لم تعدل عنها ستكلف نفسها الكثير حيث أنها كشفت عن نواياها الإرهابية في المنطقة والعالم .