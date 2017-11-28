الغرفة التجارية تشكو مشغل مهرجان التسوق بعنيزة

سالم المطيري(صدى):

قدمت الغرفة التجارية الصناعية بعنيزة بشكوى رسمية ضد مشغل مهرجان التسوق بالمحافظة لمماطلته في تسليم خمس سيارات للفائزين بالجوائز الكبرى للمهرجان.

وأوضح رئيس الغرفة محمد الموسى، إنه تم عقد عدة اجتماعات مع المشغل وطالبوه بتسليم الجوائز للفائزين حسبما ينص عقد التشغيل المبرم معه، فوعدهم بتسليمها لكنه لم يلتزم بوعده.

وأضاف الموسى أنه تم رفع الأمر للجهات المختصة لتطبيق بنود العقد وحماية حقوق الفائزين.

وكانشكى عاملون في المهرجان أنهم لم يتقاضوا مستحقاتهم المالية من المشغل، رغم مرور أربعة أشهر على انتهاء المهرجان الذي أُقيم في يوليو الماضي.