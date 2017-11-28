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سامسونج تعلن عن تقنية جديدة تزيد من سرعة شحن البطارية

سامسونج تعلن عن تقنية جديدة تزيد من سرعة شحن البطارية
أماني الغامدي(صدى):

أعلنت شركة ” سامسونج ” ، عن استعدادها لبدء العمل على تقنية جديدة في صناعة بطاريات هواتفها، تجعلها تمتلئ بالطاقة 5 مرات أسرع من البطاريات الحالية.

وأكدت ” سامسونج ” أن التقنية الجديدة تعتمد على ” الغرافين ” ، إحدى صور الكربون التي يطلق عليها العلماء ” المادة المعجزة ” ، مما سيرفع سعة بطاريات سامسونج مستقبلًا بنسبة تقترب من 50%، عن بطاريات الليثيوم المعتادة.

كما أشارت الشركة إلى أنه بحسب التقنية الجديدة التي لا تزال في طور التجارب، سيحتاج الهاتف الجديد إلى فترة تتراوح بين 12 إلى 18 دقيقة فقط لشحنه بشكل كامل.

 


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تعليق واحد

[ عدد التعليقات: 4205 ] نشر منذ 7 دقائق

ضحك جديد على الاغبياء

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