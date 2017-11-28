بالفيديو.. حيلة أم لعلاج انسداد أنف طفلتها تثير حيرة الأطباء
أثارت أم ضجة كبيرة بعد نشر مقطع فيديو عبر موقع التواصل الاجتماعي ” فيسبوك ” لحيلة تساعد في علاج أنف طفلتها من المخاط باستخدام الماء المالح، ورغم أن البعض أشاد بطريقتها، لكن لم يقتنع بها بعض الأطباء.
وظهرت الأم في الفيديو تفرغ محتوى حقنة من المياه المالحة في إحدى فتحات أنف الطفلة، ليخرج المخاط والماء المالح من الجهة الأخرى، حيث حرصت الأم على فتح فم الطفلة.
وانقسمت الآراء حول طريقة الأم، حيث رأوا أن هذه الممارسة ليست آمنة، ويمكن أن تؤدي إلى الاختناق، ويجب استشارة الطبيب قبل اتخاذ أي إجراء.
على الجانب الآخر، يوجد طريقة أخرى لعلاج انسداد الأنف باستحمام الطفل بالماء الدافئ لتقليل الاحتقان أو بوضع الطفل في وضع مائل برفع رأس سرير الطفل.
Cleaning A Stuffy Nose With Salt Water
Cleaning A Stuffy Nose With Salt Water
Posted by Amazing on Wednesday, November 15, 2017
كجمغلو[ عدد التعليقات: 4203 ] نشر منذ 1 ساعة
هههههههههههههههههههههههههههههه تسليك مواصير
OMMO[ عدد التعليقات: 4 ] نشر منذ 47 دقيقة
كجمغلو .. قل ماشاءالله
جنو بيه قحطانيه[ عدد التعليقات: 6234 ] نشر منذ 41 دقيقة
😷😷حيله ناجحه طلعه كل شي😂😷😁