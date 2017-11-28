بالفيديو.. تمساح صغير يهاجم سائحة بريطانية

كانبرا(صدى):

اندفع تمساح صغير يبغ طوله مترين بقوة من مياه مالحة إلى خليج صغير في شمالي أستراليا، مساء أمس، ليهاجم سائحة بريطانية تبلغ 24 عاماً، كانت تسير على حافة المياه، وعضها في فخذها، مما أدى إلى إصابتها بجروح، ومن ثم تلقت العلاج لاحقاً بمستشفى ” موسام ” .

والتقط أصدقاء الضحية مقطع فيديو للواقعة، والذي تم نشره على موقع التواصل الاجتماعي ” فيسبوك ” ، حيث كانت السائحة تصور مع أصدقائها نوعاً من الأسماك التي تعيش في المستنقعات قبل وقوع الحادثة.

وبدأ المسؤولون من ذلك الوقت في البحث عن التمساح بالمنطقة، ليتم نقله وإبعاده عن بيئته الطبيعية، نظراً للسلوك الخطير الذي قام به، ومن ثم يتم إرساله لاحقاً إلى مزارع للتماسيح أو حدائق الحيوان، وفقاً لما قالته وكالة حماية البيئة بالولاية.

الجدير بالذكر، أنه قد هاجم تمساح يبلغ طوله 4 أمتار سائحاً على شاطئ نفس المنطقة خلال العام الماضي، مما أدى إلى مقتله.