العواد: مصر ستبقى عصية على محاولات الإرهاب

عادل الحربي(صدى):

عبَر الدكتور عواد العواد وزير الثقافة والإعلام، عن تضامنه مع جمهورية مصر العربية ضد الإرهابيين المجرمين الذين اقترفوا هذه الجريمة النكراء، مؤكدًا أن مصر ستبقى عصية على تلك المحاولات التي يراد بها مس الأمن والاستقرار.

جاء ذلك خلال كلمته باجتماع المكتب التنفيذي لمجلس وزراء الإعلام العرب في القاهرة، حيث أشار إلى أن الإرهاب يحتاج إلى عمل متصل وعلى عدة مسارات، ومن ضمنها المحاربة والمكافحة الإعلامية للخطاب الإرهابي.

وأكد أنه يجب منع رعاية الجماعات الإرهابية وصناعة رموزها وتقديمهم كجاماعت مدنية تطالب بحقوق اجتماعية وسياسية.

ويشارك في الاجتماع: ” الأردن، موريتانيا، السودان، الصومال، العراق، مصر، والإمارات ” ، وبحضور السفيرة هيفاء أبوغزالة، الأمين العام المساعد لدى الجامعة العربية رئيس قطاع الإعلام والاتصال، وذلك بمقر الأمانة العامة للجامعة العربية.