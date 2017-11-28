بالأرقام.. ترجيح كفة الهلال أمام الأهلي

ماجد محمد(صدى):

رجَح عامل التاريخ والإحصائيات، كفة النادي الأزرق في الفوز على النادي الأهلي، في اللقاء المقرر يوم الجمعة القادمة على ملعب الملك فهد الدولي بالعاصمة.

ويتواجه الفريقين ضمن منافسات الجولة الثانية عشرة من دوري المحترفين السعودي، في لقائهم الـ89 على الإطلاق، حيث خاض الفريقين 88 لقاء في مختلف المسابقات، وفاز الهلال في 37 لقاء، وتعادلا في 27 مواجهة، وفاز الأهلي في 24 مباراة.

ويخوض الفريقين المواجهة رقم 52 بينهما في مسابقة الدوري في مختلف المسميات وفاز الهلال على الأهلي في 21 مباراة في الدوري السعودي، فيما حقق الأهلي الفوز في 16 لقاء مع 14 تعادل.

ويحتل الأهلي صدارة جدول ترتيب الدوري السعودي للمحترفين في الموسم الحالي برصيد 24 نقطة من 11 لقاء متفوقا على الهلال الذي يمتلك 20 نقطة من 8 مباريات لعب.