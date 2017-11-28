بالفيديو.. رسالة شعرية من ” القيسي ” لخادم الحرمين الشريفين وسمو ولى عهده

نايف السالم(صدى):

وجه الشاعر محمد القيسي رسالة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وسمو ولى عهده الأمير محمد بن سلمان , وذلك من خلال قصيدته الشعرية ” وجه الحياة ” التي ألقاها أثناء أمسية شعراء الساحل بمركز السهي و التي تقام بتنظيم نادي جازان الأدبي.

وشملت القصيدة معاني ومشاعر غمرت نفوس أبناء المملكة بالفرحة نتيجة التحول الوطني الملحوظ عبر مسيرة رؤية 2030 للمملكة.

وتطرقت القصيدة لمعاناة الوطن طيلة العقود الماضية من أرباب الفساد وتيارات التطرف , الأمر الذي أعاق عجلة التنمية وأضر بمصالح الوطن قيادة وشعبا.