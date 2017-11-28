بالصور.. ” التحالف العربي ” يحرر جبل الأصيدة من الميليشيات الحوثية

فهمي محمد(صدى):

حررت أمس الإثنين قوات التحالف لدعم الشرعية في اليمن جبل الأصيدة، أحد أهم المواقع الجبلية اليمنية التي كانت تتمترس به ميليشيات الحوثي المسلحة، الواقعة قبالة الحدود الجنوبية للمملكة من جهة نجران.

ويعتبر الموقع وجهتهم لتنفيذ هجماتهم على الحدود الوطنية للمملكة، بجانب استخدامه لإطلاق القذائف والصواريخ نحو المناطق السكنية الوطنية المأهولة بالسكان.

يذكر أن قوات التحالف تمكنت من ضبط كميات من الأسلحة والذخائر والألغام الأرضية.