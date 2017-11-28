كوريا الجنوبية تُحذر من انخراط المراهقين بسوق العملات الرقمية

سول(صدى):

أكد رئيس وزراء كوريا الجنوبية لي ناك يون، اليوم الثلاثاء، أن انخراط المراهقين في سوق العملات الرقمية يؤدي إلى تورطهم في جرائم احتيال وجرائم متعلقة بالمخدرات.

وأوضح ” لي ناك يون ” خلال اجتماع الحكومة اليوم لمناقشة الإقبال المتزايد للشباب والمراهقين على العملات الرقمية، أن حجم تداولات العملات الرقمية في بلاده التي تعد واحدة من أكبر أسواق البتكوين في العالم تجاوز قيمة مؤشر ” كوزداك ” للشركات الصغيرة، والتي تبلغ حاليًا 275 تريليون وون (252 مليار دولار).

كما أشار إلى أهمية الحذر من تورط الشباب في مثل هذه الأسواق، قائلًا ” إذا تركنا الأمور على ما هي عليه، يمكن أن تحدث بعض الظواهر المرضية الخطيرة ” .