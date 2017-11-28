الاتحاد الآٍسيوي يعلن عدم وجود ملاعب محايدة في أبطال آسيا 2018

نواف السالم(صدى):

أعلن الاتحاد الآٍسيوي لكرة القدم عن عدم وجود ملاعب محايدة في نسخة دوري أبطال آسيا 2018 م.

وأضاف الاتحاد وسوف تلعب الأندية السعودية في قطر وإيران وكذلك للأندية الاماراتية سوف تلعب في قطر.

وقال الاتحاد إن أي دولة من بين ” السعودية، والإمارات، وإيران وقطر ” ، في حالة عدم رضاها باللعب باللعب فيما بينها في ارضية ميدانها عليها بالإنسحاب أو من الممكن اللعب في شرق القارة.