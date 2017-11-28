الاتحاد الآٍسيوي يعلن عدم وجود ملاعب محايدة في أبطال آسيا 2018
أعلن الاتحاد الآٍسيوي لكرة القدم عن عدم وجود ملاعب محايدة في نسخة دوري أبطال آسيا 2018 م.
وأضاف الاتحاد وسوف تلعب الأندية السعودية في قطر وإيران وكذلك للأندية الاماراتية سوف تلعب في قطر.
وقال الاتحاد إن أي دولة من بين ” السعودية، والإمارات، وإيران وقطر ” ، في حالة عدم رضاها باللعب باللعب فيما بينها في ارضية ميدانها عليها بالإنسحاب أو من الممكن اللعب في شرق القارة.
عليان[ عدد التعليقات: 24 ] نشر منذ 1 ساعة
مو على كيييفهم
النخيش[ عدد التعليقات: 132 ] نشر منذ 51 دقيقة
لايزال سلمان بن خليفه واحمد الفهد يعملون بخبث ضد الانديه السعوديه اين نتائج اجتماع رئيس هيئه الرياضه مع سلمان بن خليفه السعوديه مستهدفه حتى رياضيا هذا من نتائج ترك الساحه الرياضيه الاسيويه والدوليه لممثلين دول الخليج ودعمهم على حساب ممثلين الوطن ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟