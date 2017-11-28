قبل وصول ماكرون بساعات.. إلقاء قنبلة على جنود فرنسيين في بوركينا فاسو

واغادوغو(صدى):

ألقيت قنبلة، في ساعات متأخرة أمس الأثنين، على جنود فرنسيين، في عاصمة بوركينا فاسو، أسفرت عن إصابة 3 مدنيين.

وصرح ” راديو فرنسا الدولي ” ، اليوم الثلاثاء، بأن القنبلة تم إلقاؤها قبل ساعات من وصول الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، إلى عاصمة بوركينا فاسو.

يجدر الإشارة إلى أن ماكرون والمستشارة الألمانية أنغيلا مركل، سيلقون كلمة أمام قمة أوروبية – أفريقية في أبيدجان هذا الأسبوع؛ حول التعليم والاستثمار في فئة الشباب، والتنمية الاقتصادية.