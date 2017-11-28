بريطانيا: التوصل لحل سياسي هو السبيل الوحيد لاستقرار اليمن

لندن(صدى):

يستضيف وزير الخارجية البريطاني، بوريس جونسون، اليوم الثلاثاء، اجتماعًا خماسيًا حول اليمن، يشارك فيه وزراء خارجية دول كل من السعودية، و الإمارات العربية المتحدة، وسلطنة عمان، إلى جانب وكيل وزارة الخارجية الأمريكية للشؤون السياسية توماس شانون، والمبعوث الأممي إلى اليمن، إسماعيل ولد الشيخ أحمد.

وقالت الخارجية البريطانية في بيان لها، أن اجتماع اليوم للأطراف الأساسية المعنية، التي تعرف باسم “اللجنة الخماسية”، يعتبر جزءًا من العملية الأساسية متعددة الأطراف التي تسعى للتوصل لحل سياسي طويل الأمد للصراع في اليمن.

وأضافت المتحدثة باسم الخارجية البريطانية باللغة العربية في لندن، روز غرفيثز: ” لقاء اليمن اليوم ليس الاجتماع الأول الذي تستضيفه لندن في إطار جهودها الدبلوماسية لإحلال السلام في اليمن، لعبت بريطانيا دورًا قياديًا للتوصل لحل سلمي عبر جمع الأطراف الدولية الفاعلة، من خلال عملية المجموعة الخماسية “.

وأكدت الدبلوماسية البريطانية، أن التوصل لحل سياسي هو السبيل الوحيد لإحلال الاستقرار في اليمن على المدى الطويل، ولهذا السبب تظل الأولوية لمحادثات السلام، كما يجب على الحوثيين التنازل عن شروطهم المسبقة والتجاوب مع اقتراحات المبعوث الخاص للأمم المتحدة.