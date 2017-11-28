عائلة تقتل زوجين في كراتشي لهذا السبب

إسلام آباد(صدى):

ألقت الشرطة الباكستانية القبض على 10 أشخاص قاموا بقتل سيدة ورجل، لخروجهما على تقاليد قبيلة ” البشتون ” ، من خلال زواجهما دون الحصول على إذن من كبار العائلة، في مطلع الشهر الجاري، بمدينة كراتشي الساحلية جنوبي البلاد.

واعترف الرجال بقتلهم لـ ” عبدالهادي ” الذي يبلغ 24 عاماً، وزوجته ” حسينة بيبي ” التي تبلغ ال19 من عمرها، على أيدي أقاربهم بالسكاكين، بناءاً على أوامر من المجلس القبلي ” الجيرغا ” ، وفقاً لما قالته وكالة ” أسوشيتد برس “.

واعتقلت قوات الشرطة والد الزوج و9 آخرين من الأقارب، بعد الحصول على جثتي الزوجين بمقبرة، فيما اختفى والد الفتاة ولم يُعثر عليه حتى الآن.

يذكر أن هناك ما يصل إلى 1000 امرأة باكستانية تقريباً، تُقتل يومياً على يد أقاربها، فيما يطلق عليه مسمى ” جرائم الشرف “.