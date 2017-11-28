” الشورى ” يرفض توصية تطالب بعمل المرأة في سفارات المملكة بالخارج
أسقط مجلس الشورى اليوم الثلاثاء، توصية تطالب بعمل المرأة في سفارات وملحقيات وقنصليات المملكة بالخارج، ودعمهن لمناصب في المنظمات الدولية.
وقالت لطيفة الشعلان عضو مجلس الشورى عبر تغريدة لها على ” تويتر ” : ” أن التوصية كانت مقدمة من أعضاء المجلس ” السبيتي، الشعلان، المشيط ” ، على تقرير وزارة الخارجية وتبنتها لجنة الشئون الخارجية بالمجلس برئاسة زهير الحارثي.
زائر[ عدد التعليقات: 905 ] نشر منذ 1 دقيقة
وجه البوم حصبه الشعلان خلف التوصيات الغريبيه و الوقحه .