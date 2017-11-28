” الشورى ” يرفض توصية تطالب بعمل المرأة في سفارات المملكة بالخارج

نايف السالم(صدى):

أسقط مجلس الشورى اليوم الثلاثاء، توصية تطالب بعمل المرأة في سفارات وملحقيات وقنصليات المملكة بالخارج، ودعمهن لمناصب في المنظمات الدولية.

وقالت لطيفة الشعلان عضو مجلس الشورى عبر تغريدة لها على ” تويتر ” : ” أن التوصية كانت مقدمة من أعضاء المجلس ” السبيتي، الشعلان، المشيط ” ، على تقرير وزارة الخارجية وتبنتها لجنة الشئون الخارجية بالمجلس برئاسة زهير الحارثي.