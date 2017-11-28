  • الثلاثاء 28

    نوفمبر

  1. الرئيسية
  2. الاخبار المحلية
  3. ” الشورى ” يرفض توصية تطالب بعمل المرأة في سفارات المملكة بالخارج

” الشورى ” يرفض توصية تطالب بعمل المرأة في سفارات المملكة بالخارج

” الشورى ” يرفض توصية تطالب بعمل المرأة في سفارات المملكة بالخارج
نايف السالم(صدى):

أسقط مجلس الشورى اليوم الثلاثاء، توصية تطالب بعمل المرأة في سفارات وملحقيات وقنصليات المملكة بالخارج، ودعمهن لمناصب في المنظمات الدولية.
وقالت لطيفة الشعلان عضو مجلس الشورى عبر تغريدة لها على ” تويتر ” : ” أن التوصية كانت مقدمة من أعضاء المجلس ” السبيتي، الشعلان، المشيط ” ، على تقرير وزارة الخارجية وتبنتها لجنة الشئون الخارجية بالمجلس برئاسة زهير الحارثي.


الوسوم:, , , ,

تعليق واحد

[ عدد التعليقات: 905 ] نشر منذ 1 دقيقة

وجه البوم حصبه الشعلان خلف التوصيات الغريبيه و الوقحه .

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *