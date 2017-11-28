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شركة دعايا وإعلان تعلن عن وظائف شاغرة

شركة دعايا وإعلان تعلن عن وظائف شاغرة
فاطمة المالكي(صدى):

أعلنت شركة عاملة بمجال الدعاية والإعلان عن حاجتها لشغل الوظائف الآتية للمواطنين فقط , للعمل بفروع الشركة بمدن المملكة.- محاسب بفروع الشركة  ” الرياض , المدينة المنورة , تبوك , عسير , جدة”  – محصل ديوان ” الرياض , جدة “- مسؤول حجوزات “الرياض , جدة”- أمين صندوق ” جدة ” ويشترط في المتقدم حصوله على بكالريوس محاسبة , وخبرة تفوق سنتين , بالإضافة لخبرة في برامج المايكروسوفت.

ويستفيد الموظف من راتب مجزي , وتوافر تأمين طبي للموظف وعائلته , بالإضافة لإجازة سنوية 30 يوم.

على أن ترسل السيرة الذاتية للمتقدمين على الإيميل التالي :  هنا, مع ذكر اسم الوظيفة والمدينة في عنوان الرسالة.

 


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