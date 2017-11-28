جونسون: سنواصل الضغط للوصول بالمساعدات إلى اليمن

لندن(صدى):

أعرب بوريس جونسون وزير خارجية بريطانيا، منذ قليل، عن ترحيبه بالخطوات التي اتخذت لإعادة فتح مينائيّ الحديدة والصليف، واستئناف رحلات الأمم المتحدة إلى مطار صنعاء، وذلك قبيل بدء الاجتماعي الخماسي لمناقشة الأزمة اليمنية.

وأكد وزير الخاريجة، أن بريطانيا ستواصل الضغوط لاستئناف السماح بدخول المساعدات والسلع التجارية إلى كافة الموانىء للحيلولة دون زيادة تدهور الأوضاع الإنسانية الصعبة أصلا .

وأوضح “جونسون “، أن المملكة سوف تمضي بالجهود الدبلوماسية بقيادة الأمم المتحدة ، إلى جانب مراجعة الوضع الأمني على الأرض، بما في ذلك محاولة الاعتداء بصاروخ باليستي مؤخرا.