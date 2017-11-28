توقعات باستحواذ ” سوفتبنك ” اليابانية على ” أوبر تكنولوجيز “

طوكيو(صدى):

في أكبر صفقة شراء لأسهم الشركات الخاصة، يتوقع خبراء الاقتصاد أن تستحوذ ” سوفتبنك ” اليابانية على الجزء الأكبر في ” أوبر تكنولوجيز ” ، و تسعير أسهمها بأقل من قيمتها الحالية البالغة قرابة 69 مليار دولار.

وأشارت أنباء، إلى أن ” سوفتبنك ” وشركاؤها بما في ذلك ” دراجونير إنفستمنت ” و ” جنرال أتلانتيك ” ، ستقدم 6 مليارات دولار للحصول على حصة من شأنها تقييم ” أوبر ” عند 48 مليار دولار، أي أقل بنحو 30% عن قيمتها الحالية.

وقال خبير اقتصادي، إن استثمار “سوفتبنك” من شأنه معالجة بعض أوجه القصور وبناء تحالف قوي، لكن تقارير أشارت مؤخرًا إلى أن الشركة اليابانية تعييد النظر في قيمة سهم ” أوبر ” بعد الكشف عن اختراق بيانات عشرات الملايين من حسابات العملاء والسائقين.

وبحسب مصادر مطلعة، فإنه إذا نجحت المحادثات ستشتري ” سوفتبنك ” ما لا يقل عن 14% من أسهم المساهمين الحاليين، فضلًا عن مليار دولار من الاستثمار المباشر في ” أوبر ” ، ما يجعل الشركة اليابانية واحدة من أكبر المساهمين.