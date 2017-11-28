بقايا القهوة تحدث ثورة في وقود الحافلات

لندن(صدى):

أحدث أرتو كاي مؤسس شركة ” بيو بين ” البريطانية المتخصصة في البيئة، ثورة في وقود الحافلات البريطانية ذات اللون الأحمر الشهيرة، التي تجوب شوارع العاصمة لتقطع مسافة 2 مليار رحلة سنويًا، باستبدال الوقود التقليدي برواسب القهوة.

وأمضى كاي 4 سنوات في إنتاج عينة من الوقود الجديد من مخلفات القهوة، التي يشرب منها سكان العاصمة البريطانية في المتوسط 2 فنجان يوميًا.

واستخدم حوالي 200 ألف طن من مخلفات القهوة، التي أعاد تدويرها واستخرج الزيت الذي تم خلطه مع 80% من وقود الديزل، ونجح ” كاي ” في استخراج حوالي 6 آلاف لتر من الوقود الجديد، والذي ساعد على تخفيض انبعاث الكربون من الشاحنات بنسبة تتراوح ما بين 10- 15% دون الحاجة إلى تغيير محرك وموتور الحافلات.