ناقد رياضي: لاعبي الهلال سبب خسارة دوري أبطال آسيا

ماجد محمد(صدى):

أكد الناقد الرياضي عادل الملحم، أن لاعبي نادي الهلال هم سبب ضياع بطولة دوري أبطال آسيا 2017، مشيدًا بإدارة النادي وأنه الفريق الأميز في الوقت الحالي ويمثل غرب القارة الآسيوية بأكلمها.

وأوضح ” الملحم ” خلال تصريحاته لبرنامج ” أكشن يا دوري ” ، أنه لا يجب إدخال الوطنية بالتشجيع، لافتًا إلى أن البعض نسوا المباراة وركزوا بقضية الطقطقة.

وقال الملحم: ” جمالية كرة القدم بالتسلية بها.. ابتعدوا عن المثالية الزائدة وتضخيم الأمور.. بشرط عدم وجود الإساءة.. الطقطقة دوارة ” .