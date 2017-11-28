تعليم مكة يطرح 24 موقعاً تعليمياً للقطاع الخاص

نايف السالم(صدى):

كشفت الإدارة العامة للتعليم في منطقة مكة المكرمة اليوم عن 24 موقعا إستراتيجيا في 11 حيّاً بالعاصمة المقدسة بمساحة إجمالية بلغت 181908 أمتار مربعة .

وجاءت مخططات ولي العهد في مقدمة المواقع الاستثمارية المطروحة , حيث تضمنت 14 موقعاً في مخططات ولي العهد 1 و 2 و 3 و 4 , فيما طرحت موقعين حيويين تعد الأبرز في حي العوالي وحي العزيزية بمساحة تزيد عن 9300 متر مربع، وكذلك أراضٍ في مخططات حي الشرائع 1و 4 و12 ومخطط الراشدية 2 وكذلك مخطط العمرة 6 شمال مكة المكرمة من خلال موقع بلغت مساحته 10119 متراً مربعاً فيما طرح موقع حيوي في مخطط حي الهدى التجميعي بمساحة 9303 أمتار مربعة.

ويأتي ذلك ضمن برنامج ” استثمار ” بإشراف شركة تطوير للمباني من خلال طرحها للاستثمار طويل المدى من قبل القطاع الخاص لإنشاء وتشغيل مدارس أهلية في إطار رفع كفاءة التعليم وتطوير بيئاته، الذي يعد أهم ركائز رؤية المملكة 2030.

يشار إلى أن وزارة التعليم قد أطلقت برنامج للشراكة مع القطاع الخاص، يستهدف تعزيز آفاق الشراكة بين القطاعين العام والخاص (PPP) في مجال المرافق والمباني التعليمية، ويتضمن إطلاق حزمة من الفرص الاستثمارية الواعدة في مجال المباني التعليمية.