خاصية جديدة ترصد حالات الانتحار عبر ” فيسبوك ” .. تعرف عليها

نورة الشهري(صدى):

قامت شركة موقع التواصل الاجتماعي الشهير ” فيسبوك ” ، بالاتجاه نحو استخدام أدوات ذكاء اصطناعي جديدة، تعمل على رصد نشطاء الموقع ممن تتجه ميولهم نحو الانتحار لتقديم المساعدة لهم ومنعهم من اتخاذ هذه الخطوة.

وذكرت صحيفة ” ذي هيل ” الأمريكية، أن الشركة ستسعى لتحليل التدوينات ومقاطع الفيديو المباشرة التي توضح فكر المُستخدم وميوله الانتحارية، وتبحث الشركة في الوقت الحالي، كيفية تخصيص عدد كبير من المشرفين على فريق عمليات مواقع التواصل لمراجعة التقارير النهائية حول الانتحار والرغبة في إيذاء الذات.

أشارت المصدر إلى أن الموقع يحاول الاستعانة ببعض الأنماط مثل التعليق الذي يسأل ” هل أنت بخير؟ ” ، و ” هل يمكنني مساعدتك؟ ” ، وبعض الصور ومقاطع الفيديو التي توحي بوجود خطر على حياة المُستخدم.

يذكر أن ” فيسبوك ” تتجه لإطلاق هذه الآلية وتفعيلها في أنحاء الولايات المتحدة، ومن ثم تقوم بتطبيقها في أنحاء مختلفة من دول العالم.