تعرف على مطالب أهالي مكة وجدة عقب 3 حوادث دهس

نايف السالم(صدى):

نتج عن عبور أشخاص في أماكن غير مخصصة للمشاة وقوع 3 حوادث دهس ،السبب الذي جعل الأهالي يطالبون الجهات المعنية بحصر أكثر المواقع التي تقع فيها الحوادث وإنشاء جسور للمشاة .وطالب أيضا الأهالي بوضع طرق كفيلة للحد من السرعة الزائدة تحديدا في المناطق المزدحمة بالسكان .

وقد تلقى مركز العمليات الأمنية بلاغا بوقوع حادث دهس بمكة المكرمة في حي الورود بسبب عبور شخص طريق غير مخصص للمشاة وتم إلقاء القبض على السائق نظرا لأنه كان على سرعة زائدة .

كما يتابع مرور العاصمة المقدسة حالتى دهس الأولى بطريق مكة القديم بجدة بسبب أيضا عبور الشخص في طريق غير مخصص للمشاة وسرعة السائق زائدة وتم التحفظ على السائق ، وحالة الدهس الأخرى حدثت لإمرأة بالدائري الثالث بالعاصمة المقدسة أيضا لنفس السبب وهو عبورها في طريق غير مخصص للمشاة .