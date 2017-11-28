بابا الفاتيكان يجتمع بالزعيم البوذي كاره المسلمين.. والهدف

الفاتيكان(صدى):

اجتمع البابا فرانسيس بابا الفاتيكان، بالزعيم البوذي البارز سيتاجو سايداو، في محاولة لتشجيع السلام والتعايش الأخوي بين الجميع في المستقبل، بحسب جريج بورك المتحدث باسم الفاتيكان.

ويذكر أن هذا الزعيم البوذي، تم انتقاده من قبل لاستخدامه ألفاظ غير لائقة ضد المسلمين، وخاصة أقلية الروهينجا.

وكان البابا فرانسيس قد وصل إلى ميانمار أمس في مستهل جولة خارجية له من المقرر أن تشمل أيضًا زيارة بنجلاديش.

ومن المقرر أن يجتمع البابا فرانسيس خلال زيارته الحالية مع قائد الجيش فى ميانمار الجنرال مين أونج هلينج، ومستشارة الحكومة أونج سان سوتشى الحاصلة على جائزة نوبل للسلام.