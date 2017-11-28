مدير عمل جازان يدافع عن نفسه : ” قصدت الإعلام المُعادي للمملكة “

حسن الجعفري(صدى):

دافع مدير فرع مكتب العمل بجازان أحمد القنفذي؛ عن نفسه قائلا ” كنت أقصد من ذلك الإعلام والحسابات غير الرسمية المشبوهة المعادية للمملكة ” وذلك بعد موجة الهجوم عليه منذ أمس من الوسط الإعلامي؛ بسبب العبارة التي أطلقها قائلا ” الإعلام لا يهمني وبالطقاق ” ؛ أثناء لقائه عدداً من موظفي مدينة جازان للصناعات الأساسية والتحويلية ممّن تمّ فصلهم.

وأضاف، ” اطلعت على ما نُشر في بعض وسائل الإعلام، وأريد أن أوضح أنني تعاملت مع العاملين السعوديين الذين تجمّعوا في الفرع كأبناء وإخوان لي برحابة صدر وبشاشة ” ، مشيراً ” تحدثت معهم على مدار ساعة ونصف؛ شرحت لهم خلالها نتائج الاجتماعات التي عقدناها مع ” أرامكو ” والهيئة الملكية وبعض الشركات المطورة، إضافة إلى الإجراءات كافة التي اتخذتها الوزارة وإمارة المنطقة لمساعدتهم وفق الإمكانات المتاحة بالمنطقة “.

وأكمل ” أكّدت لهم أن مكتب العمل على استعداد لمساعدة مَن يرغب في الانخراط في العمل الحر وتملك محال أو حتى ورش في الصناعية تتناسب مع تخصّصاتهم “.

وواصل قائلاً: “كما حرصت على التوضيح أن الطريقة التي اتخذوها للمطالبة بحقوقهم لم تكن قانونية تمكنهم من استعادة حقوقهم حسب النظام؛ بل من خلال التجمّعات المُخَلَة بالنظام أو من خلال نشر قضيتهم عبر مواقع التواصل الاجتماعي؛ ما أدّى إلى تلقفها من بعض وسائل إعلام غير رسمية وليست مرخصة وحسابات مشبوهة في مواقع التواصل الاجتماعي معادية لحكومتنا الرشيدة ونهجها القويم، ووصفت هذه الوسائل بالطقاق التي لا نعير لها اهتماماً”.

وأنهى ” نحن في دولة تحكم شرع الله وتحفظ حقوق الجميع، وكان من المُفترض عليهم سلوك القنوات الرسمية للمطالبة بحقوقهم بما فيها نشر معاناتهم عبر القنوات ووسائل الإعلام الرسمية التي نقدّر دورها الإعلامي البنّاء “.