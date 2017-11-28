” الحدود الشمالية ” ترد في بيان شديد اللهجة على برنامج ” معالي المواطن ” بالأدلة

خالد الضبيبي(صدى):

هاجمت جامعة الحدود الشمالية مجموعة من المسؤولين، بعد انتقادهم خلال برنامج ” معالي المواطن ” ، يوم أمس للجامعة، وتقديمهم لشكاوي تتعلق بتأخر مشاريع الجامعة.

وقدمت الجامعة مجموعة من المستندات والوثائق والخطابات التي تتعلق بضيوف الحلقة، موضحة أن تعليقات الضيوف لا تمت للحقيقة بصلة، وتعتمد على المصلحة الشخصية فقط.

وأكدت ” الحدود الشمالية ” ، على أن المشاريع التي تشرف عليها مباشرةً يتم إنجازها في الوقت القياسي ومنها كليات البنات، بينما تُعد المشاريع الدائمة للمدينة الجامعية من اختصاص الوزارة ولا علاقة لهم بها.

جدير بالذكر، أن برنامج ” معالي المواطن ” وجه انتقاداً لاذعاً لجامعة الحدود الشمالية، من خلال تعليقات بعض الضيوف، ومن ضمنهم الصحفي خلف جويبرالعنزي، والدكتور علي جريد العنزي وهو عضو هيئة التدريس، ومجموعة أخرى من أساتذة الجامعات.

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