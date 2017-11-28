بالصور.. حملة ” تحليل سموم للسائقين ” على طريق الهجرة

نايف السالم(صدى):

شنّت الجهات الحكومية بالمدينة المنورة، فجر اليوم الثلاثاء، حملة تفتيشية على المركبات التي تقل المعلمات على طريق الهجرة الرابط بين مكة المكرمة والمدينة المنورة؛ للتأكد من نظامية تشغيل تلك المركبات، وتحليل السموم للسائقين.

وضبطت الحملة بعض المخالفات المتعلقة بالنقل، وكما قامت بمخالفة بعض السائقين، فيما ستواصل جولاتها التفتيشية على كل الطرق المؤدية من وإلى المدينة المنورة، في أوقات مختلفة؛ لمتابعة مركبات نقل المعلمات وسلامة سائقيها من السموم.

يُذكر أن الحملة جاءة بالتعاون بين 3 جهات حكومية، من خلال مشاركة موظفي فرع وزارة النقل بالمدينة المنورة، ومراقبي هيئة النقل العام، و كوادر طبية من مركز مراقبة السموم والكيمياء الطبية الشرعية بصحة المدينة المنورة، وقوة أمن الطرق.