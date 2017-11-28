ألبوم تيلور سويفت يتصدر ” بيلبورد ” للأسبوع الثاني

أماني الغامدي(صدى):

تصدر ألبوم ” ريبيوتيشن ” للمغنية تيلور سويفت قائمة بيلبورد 200 لأكثر الألبومات الغنائية مبيعا في الولايات المتحدة متفوقا على ألبومين جديدين لنجمي الموسيقى تيم ماكجرو وجاريت بروكس.

وسجل ” ريبيوتيشن ” 256 ألف وحدة عبر مبيعات الألبوم والأغنيات والاستماع عبر الانترنت , وذلك وفقا للأرقام التي نشرتها شركة نلسن ميوزيك.

واحتل الألبوم المركز الأول في قائمة بيلبورد 200 الأسبوع الماضي ببيع 1.2 مليون وحدة ألبوم , ليستمر في تصدره هذا الأسبوع أيضا.