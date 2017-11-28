أنور قرقاش يستنكر التناقض القطري

طلال الضوي(صدى):

استنكر دكتور أنور قرقاش وزير الدولة للشئون الخارجية للإمارات، اليوم الثلاثاء، ما تقوم به قطر من تعمد زعزعة الأمن الخليجي والعربي , وذلك بالتعاون مع إيران، وفي نفس الوقت تطالب لحضور اجتماع التحالف الإسلامي لمحاربة الإرهاب.

ونشر عبر حسابه الرسمي بموقع ” تويتر ” ، قائلًا: ” التناقض هو أن تتنازل في الظلام خطوة تلو الأخرى، وأن تنفذ المطلوب في الغرف المغلقة، وأما في ضوء الشمس ترفع الشعارات الخاوية وتزايد وتكابر “.

وكانت الرياض، استضافت الاجتماع الأول لوزراء دفاع التحالف الإسلامي لمكافحة الإرهاب، وافتتح الأمير محمد بن سلمان، ولى العهد، أعمال الاجتماع الأول تحت عنوان “ متحالفون ضد الإرهاب ” ، وذلك بمشاركة وزراء الدفاع بدول التحالف، ووفود دولية وبعثات رسمية من الدول الداعمة والصديقة، وعدد من الخبراء المتخصصين في مجالات عمل التحالف الإسلامي.