3 مطالب من ” الشورى ” لوزارة الخارجية

علي القحطاني(صدى):

طالب مجلس الشورى، وزارة الخارجية بصياغة وثيقة للسياسة الخارجية تتضمن تشخيص الوزارة للبيئتين الإقليمية والدولية وما فيهما من فرص وتحديات وتحديد الأولويات على مستوى الدول والقضايا تكون مرشداً للدبلوماسيين وتوضح رؤية المملكة السياسية وتوجهاتها للمهتمين كافة مع ضرورة تحديثها.

كما طالب في جلسته المنعقدة اليوم الثلاثاء، الوزارة بدعم مندوبيات المملكة وبعثاتها في نيويورك وجنيف وبروكسل وفيينا بكوادر تتمتع بتأهيل عال وخبرة في مجالات العلاقات الدولية والقانون الدولي والإعلام.

وناشد الخارجية، بتطوير بوابة الوزارة الإلكترونية وإثرائها بالمعلومات المهمة عن المملكة باللغات الإنجليزية والفرنسية والأسبانية.

وأكد المجلس، على تحديث لائحة الوظائف الدبلوماسية وما تتضمنه من واجبات وحقوق بما ينسجم مع تحديات العمل الدبلوماسي وما تقتضيه خطة التحول الإستراتيجي لوزارة الخارجية ويرتقي بأداء الدبلوماسية السعودية.