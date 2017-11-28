الأهلي يحصل على النصيب الأكبر في تشكيلة الجولة الـ11 من دوري المحترفين
سيطر لاعبو الفريق الأول للنادي الأهلي، على تشكيلة الجولة الـ 11 من الدوري السعودي للمحترفين.
وجاءت التشكيلة حسبما أعلنت عنها شركة الاحصائيات ” أوبتا ” تشمل على أسماء 4 من لاعب الأهلي، في مراكز الدفاع والوسط والهجوم.
والتشكيل هو :
حارس المرمى: عساف القرني ..الاتحاد
الدفاع : مهنا العنزي الباطن – جفين البيشي ” التعاون ” – معتز هوساوي ” الأهلي ” – منصور الحربي ” الأهلي ” .
وسط : كلاوديمير دي سوزا ” الأهلي ” – محمد فوزير ” النصر ” – صقر عطيف ” الرائد ” – روجيريو كوتينيو ” الفيصل ” .
هجوم : ليوناردو دي سوزا ” الأهلي ” – إسلام سراج ” الفيصلي ” .
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