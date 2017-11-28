الأهلي يحصل على النصيب الأكبر في تشكيلة الجولة الـ11 من دوري المحترفين

ماجد محمد(صدى):

سيطر لاعبو الفريق الأول للنادي الأهلي، على تشكيلة الجولة الـ 11 من الدوري السعودي للمحترفين.

وجاءت التشكيلة حسبما أعلنت عنها شركة الاحصائيات ” أوبتا ” تشمل على أسماء 4 من لاعب الأهلي، في مراكز الدفاع والوسط والهجوم.

والتشكيل هو :

حارس المرمى: عساف القرني ..الاتحاد

الدفاع : مهنا العنزي الباطن – جفين البيشي ” التعاون ” – معتز هوساوي ” الأهلي ” – منصور الحربي ” الأهلي ” .

وسط : كلاوديمير دي سوزا ” الأهلي ” – محمد فوزير ” النصر ” – صقر عطيف ” الرائد ” – روجيريو كوتينيو ” الفيصل ” .

هجوم : ليوناردو دي سوزا ” الأهلي ” – إسلام سراج ” الفيصلي ” .