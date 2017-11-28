تفاصيل قضية فساد كبيرة: رشوة 3 سيارات ومكافأة مليونية بـ ” عسير “

محمد بن طحيطح(صدى):

” الواجب الوطني والاجتماعي ” .. هكذا بدأت عملية الرشوة العلنية في مدينة أبها بمنطقة عسير مُستترة وراء حب الوطن والحفاظ عليه.

واستمرارًا لحلقات الفساد المالي والإداري ” اضبط فساد ” التي قادها خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد – حفظهما الله – لتطهير المملكة من الفساد والرشوة، تم ضبط مسئول في فرع الهيئة العامة للسياحة بعسير في عملية رشوة علنية تحولت إلى عملية احتيال.

حيث طلب المسئول من مواطن مقيم تقديم دعم لفعاليات الصيف مقابل ترسية عقود إجارة لأراضي خاضعة لملكية وإشراف الأمانة ترسية مباشرة؛ حيث قدّم المواطن 3 سيارات جديدة من نوع ” هونداي ” تحت شعار ” المسئولية الاجتماعية والوطنية ” .

وكشفت مصادر أن المتورطين داخل فرع الهيئة قاموا بنقل ملكية سيارتين من سيارات الدعم إلى مسئول بمهرجان أبها كملكية خاصة، كما قاموا بتوقيع عقد إيجار أرض بجوار مطار أبها مع المواطن بمبلغ 3 ملايين ريال لمدة 5 سنوات دون ترسية كمكافأة له.

وبدأت عملية الاحتيال بعد استلام المسئول نصف المبلغ المتفق عليه من المواطن ” مليون ونصف ريال ” ، و وضعت الأمانة يدها على الأرض التي تم تأجيرها للمواطن وقامت بطرحها كمزايدة ليتم تأجيرها بمبلغ 15 مليون ريال لمدة 5 سنوات، موجهه المواطن للرجوع إلى من تم التعاقد معه.

وهنا شعر المواطن بعملية الاحتيال وقام بتقديم بلاغ للمباحث الإدارية بذات الخصوص، وكشفت التحقيقات الأولية عن تورط مسئول كبير بفرع الهيئة، وتوجيهه بنقل ملكية السيارات بأسماء أشخاص يعملون معه، وتسلمه لمبلغ المليون ونصف المليون، وامتناعه عن إعادة المبلغ إلى المواطن.

ولكن حتى الآن يمنع المتورطون في عملية الاحتيال مع المسئول، إحالة ملف القضية للنيابة العامة بكامل وقائعها وتفاصيلها التي تؤكد وجود علاقة تبادل مصالح وإساءة استعمال سلطة، واستيلاء على أموال وأعيان بطريقة غير مشروعة.